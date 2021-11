Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Paredes… Leonardo pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 7 novembre 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 7 novembre 2021 à 20h48

Alors que Leo Messi et Leandro Paredes ont rejoint leur sélection nationale en étant blessé, Leonardo n’a pas caché son agacement face à cette situation.

L’heure de la trêve internationale a sonné, et celle-ci suscite déjà des tensions au sein du PSG. En effet, en dépit du fait qu’ils soient actuellement blessés, Leo Messi et Leandro Paredes ont été appelés par l’Argentine et ont d’ores et déjà pris la direction de leurs terres natales ce dimanche. Une situation qui passe mal au sein du club de la capitale, qui ne peut légalement rien faire contre cela. Et le moins que l’on puisse dire est que Leonardo commence à particulièrement s’agacer de ce soucis…

« Ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA »