Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar fait passer un énorme message à ses détracteurs !

Publié le 7 novembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Critiqué depuis le début de la saison, Neymar a délivré une grande prestation face aux Girondins de Bordeaux ce samedi. Une performance saluée par certains de ses partenaires, mais aussi par certains de ses adversaires.

Leader du championnat et bien partie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG n’échappe pourtant pas aux critiques en ce début de saison. Même si le bilan est plus que correct au niveau comptable, la formation parisienne n’affiche pas son meilleur visage sur le terrain. Certaines stars du groupe comme Neymar ont rencontré de grosses difficultés lors de cette première partie de saison. Revenu de vacances avec un léger surpoids, l’international brésilien a eu dû mal à se mettre en évidence et a réalisé de bonnes performances. « C’est un manque de respect quand les gens disent: "Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela". Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne prend ça en compte. Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ? Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Je n'arrêterai pas de le faire » avait-il confié lors d’un entretien accordé à la chaîne Youtube Fui Clear . Agacé par les critiques, Neymar a aussi répondu à ses détracteurs sur le terrain.

Neymar a mis tout le monde d'accord

Aligné par Mauricio Pochettino ce samedi pour affronter les Girondins de Bordeaux, Neymar a été l’homme de cette rencontre côté PSG. Motivé, l’attaquant a inscrit un doublé et a permis à son équipe d’empocher les trois points (victoire 3-2). Après la rencontre, l’entraîneur du PSG a souhaité mettre en évidence la bonne copie rendue par Neymar. « Neymar a fait un très bon match. Il a marqué deux buts. Pour des joueurs offensifs, c'est toujours important de marquer. C'est la même chose pour Kylian (Mbappé), qui a également marqué. C'est bien pour nos joueurs offensifs de se créer des occasions et de marquer » a déclaré Mauricio Pochettino. Partenaire du Brésilien, Eric Junior Dina-Ebimbe a, lui aussi tenu à saluer sa prestation : « L'entame a été compliquée mais on a su vite réagir grâce à Ney, qui a mis deux très beaux buts, pas évidents du tout à mettre. Il nous a soulagés, il nous a permis de mieux gérer la suite du match plus tranquillement. Il a démontré que c'est un grand joueur. On est content qu'il soit avec nous, pour ce qu'il fait pour l'équipe, on espère qu'il va continuer toute la saison comme ça ».

« Il monte en puissance »