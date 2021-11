Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau message de Pochettino à ses détracteurs !

Publié le 6 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Avant d'affronter les Girondins de Bordeaux ce samedi en championnat, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le niveau jeu de son équipe.

Malgré le bon début de saison réalisé par le PSG, Mauricio Pochettino n’échappe pas aux critiques. Le club parisien n’affiche pas son meilleur visage comme l’illustre sa dernière prestation face au RB Leipzig en Ligue des champions mercredi dernier (2-2). Le niveau de jeu produit est loin d’être satisfaisant et les premiers doutes apparaissent sur Mauricio Pochettino. Alors que le PSG affronte les Girondins de Bordeaux ce samedi, le technicien est revenu sur les difficultés de son équipe lors de cette première partie de saison.

« Le staff et moi essayons d’améliorer le collectif »