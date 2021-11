Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino répond à ses détracteurs !

Publié le 5 novembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Critiqué à de nombreuses reprises par certains observateurs depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino a évoqué sa gestion du PSG en conférence de presse.

Malgré un bilan positif sur le plan comptable, le PSG de Mauricio Pochettino ne fait pas l'unanimité depuis le début de la saison. En Ligue 1, Paris est pourtant largement en tête avec 31 points gagnés sur 36 possibles. Du côté de la Ligue des champions, le PSG est en bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale, puisque le club de la capitale est deuxième de sa poule avec 8 points. Pour autant, l'équipe de Mauricio Pochettino déçoit, notamment à travers son jeu, comme en témoigne la prestation des Parisiens mercredi face au RB Leipzig (2-2). Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur argentin s'est exprimé sur sa manière de prendre en main le PSG.

« Souvent, je n’en dors pas la nuit »