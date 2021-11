Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un énorme message à Xavi Simons !

Publié le 5 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Très rarement convoqué dans le groupe professionnel du PSG, Xavi Simons s'interrogerait sur son avenir. Une situation commentée par Mauricio Pochetinno.

Présenté comme l'un des plus grands talents de La Masia lorsqu'il débarque au PSG en 2019, Xavi Simons est pourtant déjà sur le départ. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, rien n'avance pour sa prolongation ce qui jette un froid sur son avenir à court terme. Il faut dire que le milieu de terrain néerlandais s'attendait probablement à avoir sa chance avec l'équipe professionnelle, mais Mauricio Pochettino ne l'a jamais convoqué dans son groupe depuis le début de saison. Xavi Simons doit donc se contenter de la Youth League qu'il dispute donc avec les U19 du PSG. Compétition dans le brille puisqu'il a déjà inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives. Mais c'est loin d'être suffisant pour l'ancien de La Masia qui n'a connu que deux petites apparitions en professionnel depuis son arrivée. 12 minutes en Coupe de France contre Caen le 10 février dernier puis une minute en Ligue 1 contre Strasbourg le 10 avril, voilà le faible total de Xavi Simons au PSG. Une situation qui n'est pas propre au Néerlandais puisque de nombreux jeunes parisiens peinent à s'imposer avec le club de la capitale. Edouard Michut ou Ismaël Gharbi sont par exemple dans ce cas aujourd'hui.

Le constat de Pochettino...