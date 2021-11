Foot - PSG

PSG - Malaise : La grosse annonce de Pochettino sur Navas et Donnarumma !

Publié le 5 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été interrogé sur sa gestion des gardiens de but, et il assure que se passe bien entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. C'est ainsi que le portier italien a débarqué à Paris cet été où il se retrouve en concurrence avec Keylor Navas. Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino n'a d'ailleurs pas tranché entre ses deux gardiens et partage leur temps de jeu. Une situation qui porte ses fruits compte tenu de leur rendement, ce qui réjouit l'entraîneur du PSG.

«Il y a une bonne relation entre eux»