PSG - Malaise : Pochettino annonce un gros coup dur pour Messi !

Publié le 5 novembre 2021 à 14h15 par A.M. mis à jour le 5 novembre 2021 à 14h19

Déjà absent contre le RB Leipzig mercredi, Lionel Messi manquera également le déplacement du PSG à Bordeaux samedi soir.

Handicapé par des pépins physiques ces dernières semaines, Lionel Messi avait été remplacé à la mi-temps du match contre le LOSC il y a une semaine. Si l'inquiétude n'a pas grandi au PSG, l'international argentin était toutefois absent pour le déplacement en Allemagne mercredi afin d'y affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions (2-2). Convoqué malgré tout avec la sélection argentine, Lionel Messi est toutefois insuffisamment remis pour affronter Bordeaux samedi.

Messi encore absent