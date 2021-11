Foot - PSG

PSG - Malaise : Grosse inquiétude pour Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 5 novembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 novembre 2021 à 8h16

Blessé, Lionel Messi devrait être absent samedi soir pour le déplacement à Bordeaux. Malgré tout, son cas ne susciterait pas d'inquiétude au PSG.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi peine à trouver ses marques. Il faut dire qu'il n'a pas été épargné par les pépins physiques. L'Argentin souffre du genou depuis le terrible tacle reçu contre le Venezuela, et connaît également un gène musculaire depuis quelques matches. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Lionel Messi était absent pour le déplacement du PSG à Leipzig mercredi soir. « Il présente une gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion », expliquait le PSG par le biais de son traditionnel point médical mardi.

Pas d'inquiétude majeure pour Messi, mais...