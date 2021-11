Foot - PSG

PSG - Malaise : Après le fiasco Kimpembe, Pierre Ménès réclame Sergio Ramos !

Publié le 5 novembre 2021 à 2h00 par A.M.

Alors que Presnel Kimpembe n’a pas rassuré contre le RB Leipzig, Pierre Ménès affiche son impatience à l’idée de voir débuter Sergio Ramos.

Contre le RB Leipzig, Presnel Kimpembe a livré une prestation assez moyenne conclue par un penalty concédé dans les arrêts de jeu pour une faute grossière et largement évitable. Le défenseur formé au PSG est donc sous le feu des critiques, et Pierre Ménès espère que Sergio Ramos va rapidement être en mesure de faire ses débuts avec le PSG.

Pierre Ménès attend avec impatience le retour de Ramos