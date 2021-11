Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos a fait une annonce fracassante au Real Madrid !

Publié le 5 novembre 2021 à 0h45 par D.M.

Touché au genou depuis de nombreux mois, Sergio Ramos aurait indiqué à son ami Lucas Vazquez la date de son retour. Le joueur pourrait faire ses débuts avec le PSG le 20 novembre prochain à l'occasion de la rencontre face au FC Nantes.

Arrivé cet été au PSG après de nombreuses années au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas fait ses débuts avec le club parisien en raison d'une blessure au genou. Alors que ses débuts sont sans cesse repoussés, les premiers doutes apparaissent sur le joueur de 35 ans. « Ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou de Ramos, qui a été opéré en février, serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait. Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est : 'On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché, ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer » a expliqué Fred Hermel récemment. Mais à en croire la presse espagnole, les débuts de Sergio Ramos seraient imminents.

Sergio Ramos de retour face au FC Nantes ?