PSG - Clash : Cette sortie surréaliste sur Neymar après Leipzig !

Publié le 4 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Frustré après le nul concédé par Leipzig contre le PSG (2-2), Jesse Marsch, l'entraîneur du club allemand, s'en est pris à l'arbitre et sa gestion du cas Neymar.

En concédant le nul contre le PSG (2-2), le RB Leipzig est désormais écarté de la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec seulement un point pris en quatre rencontres. Une situation frustrante pour les Allemands qui devront désormais se battre face à Bruges pour être reversés en Ligue Europa. Après la rencontre, Jesse Marsch semblait d'ailleurs passablement agacé. L'entraîneur du RB Leipzig s'en est pris au jeune arbitre de la rencontre Andreas Ekberg (36 ans), et notamment à sa façon de gérer Neymar.

«C'était comme si l'arbitre voulait un autographe de Neymar après le match»