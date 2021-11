Foot - PSG

Leipzig - PSG : Le réveil de Neymar va sonner !

2 novembre 2021

Le PSG a l’opportunité de mettre un pied en huitième de finale de la Ligue des Champions en battant Leipzig ce mercredi. Et Neymar pourrait être le Monsieur Plus que Paris attend sagement.

Avec un seul petit but en sept rencontres de Ligue 1 cette saison, Neymar n’est pas dans ses standards habituels. Le Brésilien a beaucoup de choses à prouver, lui qui a pourtant été servi sur un plateau par ses dirigeants avec l’arrivée au club de son grand ami, Lionel Messi. Un retard à l’allumage qui pourrait vite être corrigé, ce mercredi, lors du match de Ligue des Champions contre Leipzig. Si le PSG l’emporte, les hommes de Pochettino feront un grand pas vers la qualification. Et Neymar est attendu au tournant.

