Foot - PSG

PSG : Lionel Messi a rencontré quelques difficultés inattendues à Paris !

Publié le 2 novembre 2021 à 4h15 par T.M.

En débarquant au PSG cet été, Lionel Messi a dû se faire à une nouvelle vie. Et dans la capitale française, cela a visiblement été compliqué à certains moments pour l’Argentin.

Après avoir passé 21 ans de sa vie à Barcelone, Lionel Messi a dû quitter son confort en Catalogne durant l’été. En effet, n’ayant pas pu prolonger avec le Barça, l’Argentin a dû faire ses valises et c’est au PSG que le sextuple Ballon d’Or a décidé de s’installer. Un nouveau chapitre qui a toutefois obligé Messi à s’adapter à un nouvel environnement, à la fois sportif, mais également également extra-sportif. Et à Paris, Lionel Messi a rencontré certaines mésaventures.

« Nous profitons de cette ville qui est magnifique, malgré le temps »