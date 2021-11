Foot - PSG

PSG : Lionel Messi annonce la couleur pour le Ballon d’Or !

Publié le 1 novembre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il est considéré comme étant le favori pour remporter le Ballon d’Or 2021, Lionel Messi a tenu à clamer les choses sur ce sujet, bien qu’il serait bien évidemment ravi de le décrocher de nouveau.

C’est à la fin du mois de novembre que le Ballon d’Or 2021 sera décerné, et le grand favori pour le remporter est une nouvelle fois Leo Messi, juste devant Karim Benzema et Robert Lewandowski. S’il venait à le remporter, l’international argentin du PSG empocherait cette distinction pour la septième fois, augmentant alors un peu plus son record. Seulement voilà, Leo Messi ne fait pas de ce potentiel sacre une finalité, même s’il ne cache pas qu’il serait très heureux d’être sacré une fois de plus.

« Un septième serait fou »