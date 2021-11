Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Lionel Messi sur un retour au Barça !

Publié le 1 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a donc rejoint le PSG, mais l’Argentin garde le FC Barcelone. Au point d’envisager déjà un retour au sein du club catalan.

La planète football a connu un véritable tremblement de terre cet été. En effet, alors que tout le monde pensait que Lionel Messi allait prolonger au FC Barcelone, cela n’a pas pu être possible. Libre, l’Argentin est alors parti au PSG, rejoignant notamment son ami, Neymar. Pour La Pulga, cela a donc été un énorme changement. Jusqu’à présent, Messi n’avait connu que le club catalan, où il avait passé 21 ans de sa carrière. Un déchirement pour le sextuple Ballon d’Or, qui n’en aurait peut-être pas fini avec le Barça.

« Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui »