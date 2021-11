Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho voudrait jouer un sale coup à Ancelotti !

Publié le 1 novembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que Nacho Fernandez voudrait quitter le Real Madrid pour avoir un meilleur rôle, José Mourinho verrait d'un bon œil l'arrivée du défenseur espagnol à l'AS Roma.

Nacho Fernandez ne serait plus épanoui au sein de son club formateur du Real Madrid. Durant la majorité de sa carrière sous le maillot merengue , le défenseur espagnol a souvent joué les seconds couteaux, en étant notamment barré par des joueurs de haut rang tels que Sergio Ramos, Pepe ou Raphaël Varane. Lassé de ne pas être indiscutable ces nombreuses années, le joueur de 31 ans souhaiterait prendre son envol vers un club où il serait considéré comme un élément essentiel, comme l'a rapporté dernièrement El Nacional . Et José Mourinho pourrait sauter sur cette opportunité...

Mourinho s'intéresse à Nacho Fernandez