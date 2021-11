Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les galères sont loin d’être terminées pour Mandanda !

Publié le 1 novembre 2021 à 6h00 par A.M.

Prêté par l'AS Roma cet été, Pau Lopez semble avoir pris l'ascendant sur Steve Mandanda, d'autant plus que son option d'achat a désormais de grandes chances d'être levée.

Cet été, l'un des objectifs prioritaires de l'OM était de recruter un nouveau gardien Et pour cause, le contrat de Yohann Pelé arrivait à échéance et il fallait le remplacer. Mais Jorge Sampaoli ne voulait pas simplement une doublure de Steve Mandanda, mais bien un portier pour mettre en concurrence l'international français. En effet, le technicien argentin veut un gardien doté d'un très bon jeu au pied, ce qui n'est pas la principale qualité de Mandanda. Dans cette optique, l'OM a obtenu le prêt de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma.

Pau Lopez impressionne

Et l'Espagnol semble avoir pris le dessus. Lancé lors du déplacement à Monaco le 11 septembre dernier, Pau Lopez n'a plus quitté son poste et vient d'enchaîner 11 rencontres de suite dans les buts de l'OM. Par conséquent, il semble clairement avoir pris le dessus sur Steve Mandanda et la situation a peu de chance de s'inverser puisque Pau Lopez monte en puissance et enchaîne les prestations abouties. Une mauvaise nouvelle pour le Français qui va avoir du mal à reprendre sa place, d'autant plus que l'option d'achat de l'Espagnol sera automatiquement levée après un certain nombre de matches disputés. Par conséquent, Steve Mandanda va probablement devoir être confronté à Pau Lopez encore quelques temps...