Mercato - OM : William Saliba valide totalement ce choix fort de Longoria !

Publié le 29 octobre 2021 à 10h10 par T.M.

Cet été, l’OM a fait le choix de recruter un nouveau gardien avec Pau Lopez. Un pari payant aujourd’hui et au sein du club phocéen, ce choix est validé.

Malgré Steve Mandanda, l’OM s’était mis en tête d’aller chercher un nouveau gardien afin de préparer l’avenir. Pablo Longoria s’est donc activé pour cela et a fini par aller chercher Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. L’Espagnol a ainsi poussé Mandanda pour s’imposer aujourd’hui comme le véritable numéro 1 dans les buts phocéens, où il apporte une certaine sérénité. Et à l’OM, tout le monde est aujourd’hui sous le charme de Pau Lopez.

« On est content de lui »