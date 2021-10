Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès s’enflamme pour deux recrues de Longoria !

Publié le 29 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Après le match nul obtenu par l'OM contre l'OGC Nice (1-1), Pierre Ménès s'est attardé sur les prestations de William Saliba et de Gerson.

Cet été, l'OM a frappé fort en recrutant Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Des recrues qui se sont toutes globalement bien intégrées, à commencer par William Saliba, très solide depuis le début de saison comme il l'a une nouvelle fois prouvé contre l'OGC Nice mercredi (1-1). Pour Gerson, c'est plus compliqué, mais alors qu'il était utilisé à un poste peu habituel, le Brésilien a été plutôt convaincant face aux Aiglons comme le souligne Pierre Ménès.

Pierre Ménès s'enflamme pour Saliba et Gerson