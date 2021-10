Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est interpellé pour le transfert... d'un joueur du FC Barcelone !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h10 par D.M.

Ancien entraîneur de l'équipe réserve du FC Barcelone, Francisco Javier Garcia Pimienta s'est prononcé sur la situation contractuelle d'Alex Collado, annoncé à l'OM lors du dernier mercato estival.

L’OM a profité du dernier mercato estival pour mettre la main sur une jeune pépite du FC Barcelone. A la recherche de renforts offensifs, le club marseillais s’est offert Konrad de la Fuente, en manque de temps au sein de son équipe formatrice. Et à en croire les informations de Sport , l’OM avait aussi tenté de s’attacher les services d’Alex Collado, autre membre du Barça . Sous contrat jusqu’en 2023 avec la formation blaugrana , l’ailier de 22 ans n’a toujours pas obtenu sa chance sous les ordres de Ronald Koeman et pourrait faire le plus grand bien à l’OM comme l’a reconnu Francisco Javier Garcia Pimienta, ancien coach de la réserve du FC Barcelone.

«Si un club comme l’OM parie sur lui et croit en lui, je suis certain qu’il reproduira ce qu’il a déjà réalisé»