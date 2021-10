Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro valide une grosse recrue de Longoria !

Publié le 28 octobre 2021 à 20h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’est emparé de la place de Steve Mandanda dans les buts de l’OM depuis plusieurs semaines, Pau Lopez est un renfort de qualité pour le club phocéen comme l’a confirmé son compatriote Alvaro Gonzalez.

Encore titularisé mercredi soir par Jorge Sampaoli lors du match entre l’OGC Nice et l’OM (1-1), Pau Lopez a une nouvelle fois été décisif. Le gardien espagnol, arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome durant le mercato estival, a réussi à reléguer Steve Mandanda au second plan et fait désormais figure de titulaire indiscutable à l’OM. Au point même d’impressionner l’un de ses compatriotes espagnols du club marseillais…

« Pau Lopez est un très bon gardien »