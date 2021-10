Foot - OM

OM - Malaise : Le gros coup de gueule d’Alvaro Gonzalez…

Publié le 28 octobre 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 28 octobre 2021 à 9h17

Alors qu’il a un temps de jeu plus limité cette saison à l’OM, Alvaro Gonzalez n’était pas satisfait de sa prestation mercredi face à l’OGC Nice. Et le défenseur espagnol l’a fait savoir…

Barré par les arrivées de William Saliba et Luan Peres durant le mercato estival, Alvaro Gonzalez est moins utilisé par Jorge Sampaoli cette saison dans les rangs de l’OM. Mais alors que son équipe rejouait la rencontre contre l’OGC Nice comptant pour la 3e journée de Ligue 1 mercredi soir (1-1), Alvaro était titularisé au cœur d’une défense à trois, et le défenseur espagnol n’était clairement pas satisfait de sa prestation à l’Allianz-Rivera comme il l’a expliqué en zone mixte après le match.

« Je ne suis pas content »