OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Pelé valide cette révolution dans le projet McCourt !

Publié le 27 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Doublure de Steve Mandanda ces dernières saisons, Yohann Pelé s'est prononcé sur la concurrence avec Pau Lopez et reconnaît que l'Espagnol mérite sa place.

Cet été, l'OM a décidé de recruter un nouveau portier afin de remplacer Yohann Pelé dont le contrat arrivait à échéance. C'est ainsi que Pau Lopez a été prêté par l'AS Roma, mais pas simplement pour remplacer numériquement l'ancien Sochalien. En effet, l'Espagnol a débarqué pour concurrencer Steve Mandanda et depuis son apparition dans les buts de l'OM lors du déplacement à Monaco le 11 septembre, Pau Lopez n'a plus quitté son poste. Pour Yohann Pelé, l'ancien gardien du Betis Séville mérite sa place.

«On voit que celui qui le remplace répond présent»