Foot - OM

OM - Malaise : Le message de Pau Lopez qui ne va pas rassurer Mandanda !

Publié le 23 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Excellent contre la Lazio Rome (0-0), Pau Lopez se dit de mieux en mieux intégré à l'OM, ce qui ne devrait pas rassurer Steve Mandanda.

Arrivé cet été à l'OM, Pau Lopez devait concurrencer Steve Mandanda. Mais après le mois d'août durant lequel le portier français était titulaire, c'est finalement la gardien prêté par l'AS Roma qui enchaine les titularisations et surtout qui monte en puissance. Jeudi soir contre la Lazio, Pau Lopez a d'ailleurs été excellent et après la rencontre, il a affiché sa joie concernant ses performances et sa montée en puissance. Une situation qui n'arrange pas Steve Mandanda qui risque de rester encore quelque temps sur le banc.

«Je me sens bien maintenant»