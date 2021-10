Foot - OM

OM - Malaise : Grande nouvelle pour Steve Mandanda ?

Publié le 17 octobre 2021 à 14h45 par A.M.

Relégué sur le banc depuis plusieurs matches, Steve Mandanda pourrait enfin retrouver son poste de titulaire dans les buts de l'OM.

Avec l'arrivée de Pau Lopez cet été, Steve Mandanda est plus que jamais mis en concurrence. Toutefois, personne ne s'attendait à ce que le séjour sur le banc de l'ancien capitaine de l'OM s'éternise. Et pourtant, après avoir début toutes les rencontres au mois d'août, Steve Mandanda a cédé sa place à Pau Lopez depuis la première trêve internationale de la saison. L'Espagnol a ainsi enchaîné sept titularisations dans les buts de l'OM. Mais comme le pense Jérémy Attali, rédacteur en chef du média Le Phocéen , Steve Mandanda pourrait récupérer sa place dès ce dimanche soir contre Lorient.

«C’est Mandanda qui va jouer contre Lorient»