Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda reçoit un énorme message en interne !

Publié le 17 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur sa relation avec Steve Mandanda, Pau Lopez s'enflamme pour le portier français qui l'a bien aidé dans son intégration à l'OM.

Depuis le début de saison, Steve Mandanda est mis en concurrence avec Pau Lopez. A tel point que l'international français a perdu sa place dans les buts depuis le 11 septembre et le déplacement à Monaco. Une situation qui a également poussé Didier Deschamps à écarter Steve Mandanda chez les Bleus. Malgré tout, Pau Lopez assure qu'il entretient une excellente relations avec son concurrent dans les buts de l'OM.

«Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé»