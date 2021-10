Foot - OM

OM - Polémique : Luan Peres raconte sa grosse mésaventure en arrivant à Marseille !

Publié le 15 octobre 2021 à 22h10 par La rédaction

Malgré une adaptation réussie à l’OM sur le plan sportif, Luan Peres a connu une grosse mésaventure en dehors du terrain en raison d'un cambriolage. Le Brésilien s’est confié dans les colonnes de La Provence.

Tout n’est pas rose pour Luan Peres depuis son arrivée à Marseille. Le joueur de 27 ans enchaîne les titularisations en ce début de saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pour autant, en dépit de bonnes performances sur les pelouses de Ligue 1, le Brésilien a dû traverser quelques étapes difficiles en coulisses. Si les incidents polémiques lors du match entre Nice et l'OM ont marqué le défenseur central, Luan Peres a également vécu un cambriolage au sein de sa demeure dans la cité phocéenne.

« C’est difficile à vivre »