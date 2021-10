Foot - OM

OM : Jorge Sampaoli enflamme totalement pour Dimitri Payet !

Publié le 15 octobre 2021 à 17h10 par Th.B.

Ayant pu avoir la sélection argentine sous ses ordres ou encore le FC Séville il y a de cela quelques années, Jorge Sampaoli a assuré qu’à l’OM et en la personne de Dimitri Payet, le technicien argentin avait trouvé l’un des meilleurs joueurs qu’il a pu entraîner.

Arrivé à la toute fin du mois de février dernier à l’OM, Jorge Sampaoli a rapidement su se mettre les supporters du club phocéen dans sa poche de par le style de jeu prôné par le technicien argentin, ainsi que le groupe marseillais qui a considérablement changé à l’intersaison. Cadre de l’OM, Dimitri Payet a pu noter les différences et les points forts de la méthode Jorge Sampaoli et a partagé son point de vue à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi. « Avec Sampaoli, il y a plus de dialogue. Il est plus proche des joueurs, il déconne même avec nous parfois. On peut échanger. Si les cadres pensent qu’il faudrait corriger telle ou telle chose, il sait écouter » . Un message qui devrait donner le sourire à l’entraîneur de l’OM.

« De toute ma carrière, Dimitri est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entrainés »