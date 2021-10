Foot - OM

OM - Malaise : Drogba lâche ses vérités sur la situation de Milik !

Publié le 14 octobre 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Alors qu’Arkadiusz Milik est en difficulté depuis quelques mois à l’OM, Didier Drogba livre son expérience sur toute cette pression qui concerne le poste de buteur au sein du club phocéen.

Victime de pépins physiques ces derniers mois, Arkadiusz Milik a donc manqué le début de saison avec l’OM, et le buteur polonais est forcément attendu au tournant pour son retour à la compétition. Performant l’an passé après son arrivée durant le mercato de janvier, l’ancien joueur de Naples doit donc faire face à une grosse pression à l’OM, et Didier Drogba s’est prononcé sur le cas Milik mercredi soir en zone mixte après le match des légendes au Vélodrome.

« Il faut se sentir bien dans son environnement »