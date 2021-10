Foot - OM

OM : Drogba calme tout le monde avec la nouvelle pépite de Sampaoli !

Publié le 12 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Auteur d'un très bon début de saison, Bamba Dieng est déjà comparé à Didier Drogba. Mais l'ancien attaquant de l'OM réclame un peu de temps pour le jeune sénégalais.

Invité à comparer les prestations de son compatriote, l'ancien attaquant sénégalais El-Hadji Diouf ne tarissait pas d'éloges pour Bamba Dieng qui réalise des débuts remarqués avec l'OM : « C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » La comparaison est flatteuse, mais Didier Drogba réclame du temps avant de s'enflammer.

« C’est un peu tôt, peut-être»