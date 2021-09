Foot - OM

OM : Jorge Sampaoli tient déjà le nouveau Drogba !

Publié le 22 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Sous le feu des projecteurs depuis quelques matches, Bamba Dieng est comparé à Didier Drogba par son compatriote El-Hadji Diouf.

En l'absence d'Arkadiusz Milik, Bamba Dieng s'est révélé avec l'OM lors derniers matches. Auteur d'un doublé contre l'AS Monaco (2-0) puis d'un but contre le Stade Rennais (2-0), le jeune sénégalais est la révélation de l'excellent début de saison marseillais. Très actif sur le front de l'attaquant, Bamba Dieng impressionne par sa vivacité et sa rapidité. El-Hadji Diouf compare d'ailleurs son compatriote à Didier Drogba.

«C’est un attaquant, un Didier Drogba»