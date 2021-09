Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli annonce une grande nouvelle pour Milik !

Publié le 20 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Absent depuis le début de saison, Arkadiusz Milik devrait toutefois prochainement faire son retour à la compétition comme l'assure Jorge Sampaoli.

Arrivé en janvier dernier à l'OM, Arkadiusz Milik a rapidement démontré qu'il pourrait être le grand attaquant tant attendu par le club phocéen. Cependant, une blessure en fin de saison a tout ralenti. Après avoir du déclarer forfait pour l'Euro avec la Pologne, l'ancien buteur du Napoli est absent depuis le début de saison. Mais Jorge Sampaoli assure qu'Arkadiusz Milik pourrait bientôt faire son grand retour à la compétition.

Milik bientôt de retour