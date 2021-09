Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli reçoit une grande nouvelle pour Milik !

Publié le 15 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Absent depuis le début de saison, Arkadiusz Milik pourrait faire son grand retour à la compétition ce week-end à l'occasion de la réception du Stade Rennais.

Depuis le début de saison, l'OM est privé de son avant-centre titulaire à savoir Arkadiusz Milik. Une situation compliquée puisque Jorge Sampaoli n'a pas d'autres joueurs à ce poste au sein de son effectif et a décidé d'aligner Dimitri Payet en position de faux-neuf. Cependant, l'entraîneur de l'OM affichait récemment son optimisme concernant le retour du buteur polonais. « Je suis optimiste. Il va s’entraîner avec le groupe lundi. En fonction de son évolution, on verra quand il pourra jouer normalement avec tout le monde. C’est un grand professionnel qui fait tout pour revenir, il s’entraîne deux fois par jour. J’espère qu’il pourra revenir au plus vite. S’il s’entraîne lundi, on pourra voir s’il pourra rejouer contre Rennes », confiait Sampaoli en conférence de presse.

Milik de retour dès ce week-end ?