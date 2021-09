Foot - OM

OM - Malaise : Une guerre à prévoir entre Mandanda et Lopez ? La réponse !

Publié le 14 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Ce dimanche, contre Monaco, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde en préférant Pau Lopez à Steve Mandanda dans les buts de l’OM. De quoi alors créer une guerre entre les deux portiers phocéens ?

Steve Mandanda le savait, l’OM allait recruter un gardien cet été. Et c’est Pau Lopez qui a posé ses valises sur la Canebière. Prêté par l’AS Rome, l’Espagnol vient donc concurrencer le Français et Jorge Sampaoli va donc devoir trancher pour son numéro 1. Un choix fort a d’ailleurs été opéré ce dimanche contre Monaco puisque c’est Mandanda qui était sur le banc de touche quand Lopez était lui sur la pelouse. D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe , le Français aurait été surpris de cette décision.

« Il faut savoir que les gardiens forment un groupe à l'intérieur du groupe »