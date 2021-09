Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda affiche un souhait très clair pour son avenir !

Publié le 13 septembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

Remplaçant samedi soir avec l’OM lors du match face à l’AS Monaco, Steve Mandanda vivrait déjà assez mal la situation, lui qui est bien déterminé à avoir du temps de jeu jusqu’à la fin de sa carrière.

« Pau Lopez était en phase de récupération de sa blessure. On l’a fait jouer pendant un match amical lors de la trêve pour le voir à l’œuvre. Au-delà de la difficulté que Steve est un emblème du club, j’essaye de faire en sorte que les joueurs aient le plus de temps de jeu possible et qu’il y ait une concurrence saine. Aujourd’hui j’ai choisi Pau », indiquait Jorge Sampaoli en conférence de presse samedi soir pour justifier son choix de titulariser Pau Lopez dans les buts de l’OM en lieu et place de Steve Mandanda. D’ailleurs, fort de son statut de gardien emblématique du club ces dernières années, l’international français vivrait très mal cette situation…

Mandanda déterminé à jouer jusqu’à la fin ?