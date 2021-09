Foot - OM

OM : Mandanda, Lopez... Sampaoli justifie son choix fort à Monaco !

Publié le 12 septembre 2021 à 9h45 par La rédaction

Fait notoire lors du match Monaco-OM (0-2), Pau Lopez a démarré titulaire et a donc relégué Steve Mandanda sur le banc. Un choix justifié par Jorge Sampaoli

Steve Mandanda est une véritable institution au sein de l’OM. Arrivé dans le club phocéen en 2007, l'international français a ensuite disputé l’intégralité (ou presque) des matchs jusqu’à la saison dernière (excepté un court intermède d’un an en Angleterre en 2015-2016). Mais Mandanda vieillit et à 36 ans, Jorge Sampaoli a décidé de préparer l’avenir en le mettant en concurrence avec un portier plus jeune, Pau Lopez.

Sampaoli souhaite une rotation