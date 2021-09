Foot - OM

OM - Polémique : Gerson, Payet... Ces nouvelles révélations ahurissantes sur les incidents à Nice !

Publié le 11 septembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Les événements de Nice-OM continuent à voir les différents protagonistes réagir. Un des supporters niçois ayant envahi la pelouse lâche ses vérités.

La rencontre Nice - OM s’est achevée prématurément, à un quart d’heure du coup de sifflet final. Nice menait 1-0 mais un jet de projectile, renvoyé par Dimitri Payet a déclenché un envahissement de terrain de la part d’une frange de supporters de la tribune populaire de l’Allianz Riviera. L’un d’entre eux s’en est d’ailleurs pris physiquement à Gerson et Payet.

«J'ai touché Gerson, j'en suis sûr»