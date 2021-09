Foot - OM

OM - Polémique : L'OGC Nice prêt à contre-attaquer ? La réponse de Rivère !

Publié le 10 septembre 2021 à 16h00 par A.M.

Invité à commenter les sanctions infligées par la Commission de discipline, Jean-Pierre Rivère assure que l'OGC Nice ne fera pas appel.

La sentence est donc tombée. Après plusieurs jours d'attente, l'OGC Nice connaît ses sanctions suite au incidents qui ont émaillé la rencontre contre l'OM. Ainsi, les Aiglons ont écopé de deux points de pénalité, dont un avec sursis, mais également de trois match à huis clos, dont celui à rejouer contre le club phocéen sur terrain neutre. Des sanctions visiblement acceptées par l'OGC Nice comme l'explique Jean-Pierre Rivère qui assure ne pas vouloir faire appel.

«On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé»