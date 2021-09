Foot - OM

OM - Polémique : Balerdi assure la défense de Payet et Alvaro !

Publié le 10 septembre 2021 à 14h15 par La rédaction

A la suite des incidents lors du match Nice-OM, la LFP a prononcé des sanctions à l'égard notamment d'Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. Leur coéquipier Leonardo Balerdi a été invité à réagir.

La troisième journée de Ligue 1 s’est terminée par un spectacle affligeant lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM. Un envahissement de terrain et des jets de projectiles ont conduit à l’interruption de la rencontre. Saisie, la Commission de discipline de la LFP a prononcé plusieurs sanctions. Leonardo Balerdi a réagi à cela en conférence de presse : « Je ne veux pas trop parler, j'étais dans le stade et pas sur le terrain, mais pour moi la sanction n'était pas juste »

Alvaro et Payet sont tristes