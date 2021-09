Foot - OM

OM - Polémique : Payet et Alvaro sont pointés du doigt par la LFP !

Publié le 9 septembre 2021 à 10h10 par La rédaction

La LFP a communiqué ses sanctions pour les incidents du match Nice-OM (3e j) ce mercredi. Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet font partie des joueurs punis.

La 3e journée de Ligue 1 s’était terminée dans un chaos total avec cette rencontre entre l’OM et l’OGC Nice. Un jet de projectile sur le terrain avait rendu fou de rage Dimitri Payet qui l’avait relancé dans la tribune de l’Allianz Riviera. De quoi déclencher l’ire d’une frange fanatique du club azuréen. Plusieurs dizaines de supporters sont entrés sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs de l’OM.

La LFP accuse Payet et Alvaro !