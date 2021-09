Foot - OM

OM - Polémique : Payet, flash-ball... Nouvelle révélation troublante sur les incidents de Nice !

Publié le 8 septembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que le verdict du match entre Nice et l’OM sera connu ce mercredi soir, le club phocéen aurait envoyé des documents étonnants pour prouver la culpabilité des Aiglons.

Plus de deux semaines après les incidents survenus à Nice, le verdict va tomber ce mercredi. A la 75ème minute du derby entre les Aiglons et l’OM, Dimitri Payet a reçu un projectile dans le dos, qu’il a renvoyé dans la foulée. Envahissement de terrain, bagarre générale, les images ont fait le tour du monde. Pour le moment, Pablo Fernandez, l’adjoint de Jorge Sampaoli, a été suspendu de toutes fonctions officielles et l’OGC Nice condamné à du huis-clos. Pour le reste, toujours pas de décision. Les deux clubs préparent leur défense, et l’OM semble mettre les petits plats dans les grands.

Flash-ball, projectiles… L’OM a tout répertorié