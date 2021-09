Foot - OM

OM : Emmanuel Macron envoie un énorme message à… Dimitri Payet !

Publié le 2 septembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Présent à Marseille ce mercredi, Emmanuel Macron en a profité pour dîner en compagnie de Dimitri Payet et Pablo Longoria. L’occasion pour le président de la République de leur confier son engouement sur l’équipe actuelle et de fixer un objectif pour cette saison.

Avec deux victoires et un match nul en trois rencontres (le match à Nice n’étant pas comptabilisé), l’OM réalise un très bon début de saison. Grâce à un recrutement ambitieux, Jorge Sampaoli s’appuie sur un effectif beaucoup plus complet que l’année dernière. Dimitri Payet, maître à jouer du club phocéen, est à l’image de son club. En trois matchs, le Réunionnais a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive, enfilant le costume de patron. Ce mercredi, Payet s’est vêtu d’un autre costume pour aller dîner avec… le président de la République.

« Ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l’OM ! »