Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet fait passer un énorme message sur le recrutement !

Publié le 30 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a enchainé les recrues depuis le début du mercato estival, Dimitri Payet semble beaucoup plus épanoui depuis l’arrivée de ces nouveaux joueurs et il le fait savoir.

C’est un fait, l’OM a changé de visage cet été avec les nombreuses arrivées bouclées par Pablo Longoria depuis le début du mercato (Konrad De La Fuente, Gerson, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola et Amine Harit), et Jorge Sampaoli a donc revu son schéma tactique avec ces changements. Une réorganisation qui semble profiter à Dimitri Payet, très efficace depuis le début de la saison (3 buts en Ligue 1). D’ailleurs, le milieu offensif de l’OM ne s’en cache pas…

« Mieux de jouer au ballon avec des vrais joueurs »