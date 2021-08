Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui jette un froid sur le dossier Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 13h30 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, qui pourrait être vendu par le PSG dans les ultimes heures du mercato au Real Madrid, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à Erling Braut Haaland. Mais faire plier le Borussia Dortmund s’annoncerait presque être mission impossible pour cet été.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé s’éternisait avant de trouver son épilogue dans les dernières heures du mercato estival ? Bien que le Real Madrid semblerait avoir lancé un ultimatum au PSG pour que le club de la capitale donne sa réponse entre ce dimanche et lundi en fin d’après-midi, il se pourrait que cette opération anime le marché des transferts jusqu’à la toute fin mardi soir. La raison ? Tout serait particulièrement froid entre les différentes parties à ce jour, comme Frédéric Hermel l’a confié sur le plateau de l ’After Foot samedi soir. « J’ai reçu deux messages WhatsApp qui me disaient qu’il fallait se calmer. C’est très froid pour l’instant. Ça s’est beaucoup refroidi. Le Real n’a eu aucune nouvelle du Paris Saint-Germain depuis sa proposition jeudi après-midi de 170M€ +10M en variables. Le Real n’a pas eu de nouvelle du Paris Saint-Germain. L’ultimatum du Real Madrid ? On sait qu’El Chiringuito a une courroie de transmission directe avec le président. C’est une manière pour le Real de communiquer à travers un média presque officiel. On peut y croire. Il est clair que le Real veut mettre la pression sur le Paris Saint-Germain » . En cas de vente de Kylian Mbappé qui refuse toujours de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, le PSG a deux options selon les informations exclusives du 10sport.com : Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland.

Leonardo et Raiola travaillerait pour boucler le coup Haaland

Et à ce jour, la piste menant à Erling Braut Haaland semble être la plus chaude à Paris. Foot Mercato a souligné ce dimanche une démarché claire du PSG pour combler l’éventuel vide que laisserait Kylian Mbappé, à savoir une approche auprès de plusieurs attaquants y compris Haaland. Sport BILD a même confié que des contacts auraient eu lieu entre Leonardo et Mino Raiola, à l’initiative du directeur sportif du PSG alors que de son côté, l’agent d’Erling Braut Haaland pousserait également en interne pour que cette opération puisse se réaliser d’après le journaliste Abdellah Boulma. Cependant, bien que le PSG soit susceptible de débourser une offre légendaire pour Haaland avec la potentielle vente de Kylian Mbappé pour 180M€ au minimum, si le Real Madrid venait à augmenter son offre, l’opération Haaland pourrait quand même ne pas voir le jour d’ici la fin du mercato.

Mais, le BvB ne va pas plier devant le PSG pour Haaland…