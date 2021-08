Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Clash, transfert, prolongation... Comment va se terminer le feuilleton Mbappé ?

Publié le 29 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG n’aurait toujours pas donné suite à la deuxième offre de transfert du Real Madrid, réclamant une meilleure proposition selon Le Parisien, Kylian Mbappé n’en saurait pas plus concernant son avenir à quelques jours de la clôture du mercato. Et selon vous, quel sera le dénouement du feuilleton Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

En cette fin de mercato, le feuilleton Kylian Mbappé est l’égal d’une série de montagnes russes. En effet, alors que le Real Madrid a dégainé une première offre en début de semaine de 160M€, refusée par le PSG, les dirigeants merengue sont revenus à la charge avec une proposition revue à la hausse et s’élevant à 170M€ avec 10M€ de bonus. Depuis jeudi, aucune avancée concrète n’est à signaler alors que Leonardo a même confié vendredi au micro d’ El Chiringuito à la sortie du Camp des loges que la situation restait la même et que les attentes parisiennes étaient similaires. De quoi laisser entendre qu’il faudrait une meilleure offre pour convaincre le PSG de céder Mbappé à une année de l’expiration de son contrat. Une tendance confirmée par Le Parisien qui a révélé samedi soir que le Paris Saint-Germain attendrait une proposition plus alléchante de la part du Real Madrid sous peine de conserver Kylian Mbappé.

Le PSG attend plus, le Real Madrid ne bouge pas, Mbappé sous silence…