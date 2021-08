Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé se sent retenu contre son gré à Paris !

Publié le 29 août 2021 à 11h30 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas ouvertement fait part de sa volonté de s’en aller, Kylian Mbappé se sentirait pris en otage au PSG puisqu’il estimerait être dans son droit de s’en aller au Real Madrid après un gentlemen agreement convenu avec le PSG par le PSG.

En milieu de semaine, le Real Madrid semble être passé à l’action avec une première offre pour le PSG de 160M€ pour le transfert de Kylian Mbappé. Une proposition immédiatement rejetée par les dirigeants parisiens, attendant une meilleure indemnité de transfert qui serait parvenue aux bureaux du comité de direction du Paris Saint-Germain, à savoir 180M€ bonus compris. Cependant, depuis jeudi soir, le feuilleton n’a pas avancé d’un poil comme Frédéric Hermel l’a assuré sur le plateau de l ’After Foot samedi soir. « J’ai reçu deux messages WhatsApp qui me disaient qu’il fallait se calmer. C’est très froid pour l’instant. Ça s’est beaucoup refroidi. Le Real n’a eu aucune nouvelle du Paris Saint-Germain depuis sa proposition jeudi après-midi de 170M€ +10M en variables. Le Real n’a pas eu de nouvelle du Paris Saint-Germain. L’ultimatum du Real Madrid ? On sait qu’El Chiringuito a une courroie de transmission directe avec le président. C’est une manière pour le Real de communiquer à travers un média presque officiel. On peut y croire. Il est clair que le Real veut mettre la pression sur le Paris Saint-Germain » . À la sortie du Camp des Loges, Leonardo a dévoilé vendredi que la situation restait la même du point de vue du PSG et qu’elle n’avait pas évoluée ces dernières heures. Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño n’a pas tiré la sonnette d’alarme quant à la suite du feuilleton Mbappé. Cependant, il n’y aurait rien à signaler selon lui. « Nous comprenons que tout le monde veuille savoir, mais la réalité est que nous n'avons rien à dire sur Mbappé ». Du moins, pour le moment. Une situation qui crisperait Kylian Mbappé.

Mbappé pris en otage à Paris

En 2017, Kylian Mbappé s’était entendu avec le PSG pour signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2022. Néanmoins, selon The Transfer Window Podcast , un gentlemen agreement aurait été convenu entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Cependant, alors que le Real Madrid aurait dégainé une offre intéressante comme il en avait été question dans cet accord oral passé entre les deux parties, le PSG refuserait encore et toujours de laisser partir. D’après Sky Sports , Mbappé se sentirait totalement retenu contre son gré au PSG bien que le club parisien aurait de quoi renflouer ses caisses via sa vente grâce à l’offre de 180M€ bonus compris du Real Madrid. La promesse du Paris Saint-Germain ne serait pas tenue, ce qui crisperait particulièrement le PSG.

Le Real Madrid prêt à clore le dossier Mbappé ?