Mercato - PSG : Mbappé, Haaland, Lewandowski... Personne ne va bouger !

Publié le 29 août 2021 à 7h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid continuerait son forcing en coulisse pour que Kylian Mbappé débarque à la Casa Blanca, le PSG resterait de marbre. De quoi jeter un énorme coup de froid sur d’autres opérations dépendantes du champion du monde tricolore.

Cela fait quelques jours que le feuilleton Kylian Mbappé met le feu au marché des transferts et notamment depuis jeudi et la deuxième offre concrète du Real Madrid transmise à la direction sportive du PSG. Néanmoins, aucune réponse n’aurait été communiquée aux dirigeants merengue comme RMC Sport et Le Parisien l’ont fait savoir ces dernières heures. De quoi laisser un grand flou sur plusieurs dossiers de taille comme Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski qui sont deux solutions prises en considération par le PSG pour la succession de Mbappé selon les informations exclusives du 10sport.com.

Le feuilleton Mbappé va mettre fin aux dossiers Haaland et Lewandowski