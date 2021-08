Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait quoi faire pour oublier Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 21h10 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait partir en cette fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain lorgnerait notamment Erling Haaland.

Certains se demandent encore si Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid, mais avec la ferme volonté du joueur de ne pas prolonger son contrat, la vraie question serait plutôt de savoir quand cela pourrait arriver. Le Paris Saint-Germain a reçu une nouvelle offre d’une valeur totale de 180M€ et pour la première fois, semble prêt à discuter avec le Real Madrid. Attention, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’émir du Qatar a poussé pour qu’un nouveau contrat soit proposé à Mbappé, qui pourrait devenir le deuxième plus gros salaire du PSG devant Lionel Messi, mais derrière Neymar.

Haaland le grand favori de Doha