Mercato - PSG : Le Qatar accélère pour l’après Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 7h15 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été, le Paris Saint-Germain s’est déjà mis en quête de son remplaçant.

Si son départ n’est pas encore acté, Kylian Mbappé semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, qui est revenu à la charge avec une offre de 180M€. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain envisage sérieusement un départ de son attaquant, qui à quelques mois de la fin de son contrat n’a toujours aucune intention de prolonger. Il pourrait donc jouer son premier et dernier match aux côtés de Lionel Messi au PSG ce dimanche, lors du déplacement au Stade de Reims, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1.

Le PSG approche Dortmund pour Haaland

Sur le10sport.com, nous vous avons révélé les différentes options du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé et l’une d’entre elles se nomme Erling Haaland, l’autre prodige du football européen. D’après les informations d’Alfredo Pedulla, il y aurait eu des contacts ce samedi entre le PSG et le Borussia Dortmund, qui tente de résister et de garder une saison supplémentaire son attaquant. Haaland aurait un accord avec le Real Madrid pour la saison prochaine, mais le PSG tente le gros coup pour le Danois, sauveur encore récemment du BvB face à Hoffenheim (3-2).