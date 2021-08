Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dans le flou pour le coup Haaland…

Publié le 29 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à Erling Braut Haaland dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé cet été, le Borussia Dortmund ne l’entendrait certainement pas de cette oreille.

Dans le cas où Kylian Mbappé quitterait le PSG pour le Real Madrid avant la fin du mercato estival, Leonardo et les hauts dirigeants du club de la capitale auraient activé deux pistes chaudes en interne. La première se nomme Robert Lewandowski comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, et la deuxième mène à Erling Braut Haaland, qui ne semblait être qu’une option pour 2022. Cependant, cette possibilité a pris de l’ampleur ces dernières heures et le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour attirer le serial buteur du Borussia Dortmund lorsque son agent Mino Raiola pousserait pour qu’il débarque à Paris selon Abdellah Boulma.

Le BvB réticent de vendre Haaland au PSG, le flou autour du joueur

D’après les informations de Saber Desfarges, le Borussia Dortmund ne voudrait absolument pas céder Erling Braut Haaland avant la fin du mercato et encore moins au PSG puisque les relations entre les deux directions ne seraient pas ce qui se fait de mieux dans le football moderne. En outre, rien ne laisserait penser que Erling Braut Haaland voudrait venir au PSG actuellement.